Gdzie jest burza? Front się rozbudowuje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed upałami. Wysoka temperatura będzie zagrażać naszemu zdrowiu i życiu, dlatego miejscami obowiązują alarmy nawet drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Lokalnie będą one ważne nawet do czwartku. We wtorek obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem.