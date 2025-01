Burze nad Polską. Pada śnieg i mocno wieje

Burze we wtorek wieczorem pojawiły się nad północną i zachodnią częścią kraju. Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszą słabe opady deszczu, śniegu i porywisty wiatr. Sprawdź, gdzie jest burza, i śledź aktualną sytuację pogodową na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza

Burze zmierzają na północny zachód. Mają słabe i umiarkowane natężenie z opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy oraz opadami śniegu do 2 centymetrów. Wiatr rozpędza się do 60-70 kilometrów na godzinę.