Pogoda Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty Oprac. Matylda Dziechcińska |

Warunki biometeo we wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformowała we wtorek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, znad Niemiec wkracza do Polski strefa burz, która przyjmuje postać tak zwanej przedfrontowej linii szkwałowej. Jest to uformowana w ciepłej masie powietrza zwrotnikowego strefa wypiętrzonych chmur kłębiastych. Obecnie układ ten cechuje się umiarkowaną aktywnością.

Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W kilku województwach wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Gdzie jest burza?

O godzinie 13.50 grzmi w województwie:

lubuskim, w Torzymie, Sulęcinie i Świebodzinie.

Burze zmierzają na północny wschód w kierunku miejscowości zmierzają na północny wschód w kierunku miejscowości: Międzyrzecze, Trzciel, Międzychód. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu o natężeniu od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz