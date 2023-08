Gdzie jest burza? Grzmi od rana, istnieje ryzyko gradu

czytaj dalej

Amerykańskie media opisują tajemniczy przypadek domu na hawajskiej wyspie Maui, który pozostał nietknięty przez ogień, choć pożary zniszczyły wszystkie inne budynki w okolicy. Właściciele posiadłości nie są pewni, co go uchroniło. Przypuszczają, że mogła przyczynić się do tego zamiana pokrycia dachu.