Gdzie jest burza? Wieczór pod znakiem wyładowań

czytaj dalej

Strażacy ochotnicy zostali wezwani na jedną z posesji w Potaszni (woj. podlaskie), gdzie bocian wypadł z gniazda i zaplątał się w gałęzie. Ptak wisiał na wysokości około pięciu-sześciu metrów. Druhowie ściągnęli go bezpiecznie na ziemię. Nic mu się nie stało. - Odleciał, gdy usłyszał, że chcemy go zabrać do weterynarza - mówią ratownicy.