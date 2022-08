Gdzie jest burza. Grzmi w kilku województwach, możliwe porywy wiatru do 100 kilometrów na godzinę

Gdzie jest burza? W środę po południu wyładowania atmosferyczne występują na obszarze kilku województw. Burzom towarzyszy grad, wiatr w porywach rozpędza się do 80 kilometrów na godzinę, niewykluczone są jednak porywy nawet do 100 km/h. Sprawdź, gdzie jest burza, i śledź aktualną sytuację pogodową w Polsce na tvnmteo.pl.

Gdzie jest burza

Burze mają słabe i umiarkowane natężenie. Towarzyszą im opady deszczu o sumie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, występuje grad, a wiatr w porywach osiąga prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Jak jednak zaznacza nasza synoptyk, patrząc na silny rozwój w pionie chmur burzowych lokalnie możliwe są ulewy do 40 l/mkw. i porywy wiatru do 90-100 km/h.