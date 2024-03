Gdzie jest burza? Błyska się w wielu miejscach

czytaj dalej

W japońskim mieście Fukuyama do zbiornika z silnie rakotwórczymi chemikaliami wpadł kot, który następnie uciekł w nieznanym kierunku. Lokalne władze wydały ostrzeżenie, by w razie natrafienia na dziwnie zachowującego się kota ze względów bezpieczeństwa nie zbliżali się do niego i natychmiast zgłosili służbom.