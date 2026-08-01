Gdzie jest burza? Pogoda pogarsza się w kolejnych miejscach
Jak poinformował po godzinie 9 rano synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w części kraju występują burze.
Gdzie jest burza?
Aktualnie grzmi w województwach:
- opolskim, w Brzegu;
- lubuskim, w Kostrzynie nad Odrą;
- zachodniopomorskim, w miastach: Szczecin, Police, Goleniów .
Burze są na ogół słabe. Towarzyszą im opady o sumie do 5-10 litrów na metr kwadratowy, lokalnie potrafiące dochodzić jednak do 10-20 l/mkw. Wieje z prędkością 40-60 kilometrów na godzinę, choć zdarzają się i porywy sięgające 60-70 km/h.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl