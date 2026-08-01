Pogoda Gdzie jest burza? Pogoda pogarsza się w kolejnych miejscach Matylda Dziechcińska |

Warunki biometeo w sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Jak poinformował po godzinie 9 rano synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w części kraju występują burze.

Gdzie jest burza?

Aktualnie grzmi w województwach:

opolskim , w Brzegu;

lubuskim , w Kostrzynie nad Odrą;

zachodniopomorskim, w miastach: Szczecin, Police, Goleniów .

Burze są na ogół słabe. Towarzyszą im opady o sumie do 5-10 litrów na metr kwadratowy, lokalnie potrafiące dochodzić jednak do 10-20 l/mkw. Wieje z prędkością 40-60 kilometrów na godzinę, choć zdarzają się i porywy sięgające 60-70 km/h.

Mapa i radar burz