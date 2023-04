Sprawdź, gdzie jest burza. W Niedzielę Wielkanocną zagrzmiało w części kraju

Gdzie jest burza

Zjawiska mają słabe i umiarkowane natężenie. Występują opady deszczu o sumie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 40-60 kilometrów na godzinę.

IMGW: burze będą występować do wieczora

Jak ostrzegł Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, "na północnym wschodzie kraju coraz liczniej rozwijają się komórki opadowe, a niektórym z nich towarzyszą wyładowania atmosferyczne". We wpisie w mediach społecznościowych dodano, że "burze z przelotnymi opadami deszczu na tym obszarze będą występować do wieczora", a podczas nich może spaść do 10-15 l/mkw.