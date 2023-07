Gdzie jest burza. Część Polski pod chmurami

czytaj dalej

Zamknięty samochód w upale zamienia się w śmiertelną pułapkę. Gdy na zewnątrz jest 30 stopni Celsjusza, nie trzeba wiele czasu, by wnętrze auta nagrzało się do temperatury zagrażającej zdrowiu i życiu. Maciej Kasiński z Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocławiu tłumaczył na antenie TVN24 co grozi dziecku pozostawionemu w takim samochodzie i jak postępować, gdy będziemy świadkami takiej sytuacji.