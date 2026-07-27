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Pogoda

Gdzie jest burza? Trwa wędrówka burz

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Nawałnica, burze
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gdzie jest burza? W poniedziałek 27.07 w Polsce pojawiają się burze. Wyładowaniom towarzyszą porywy wiatru oraz opady deszczu. Śledź aktualną sytuację na tvnmeteo.pl

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, na chłodnym froncie przemieszczającym się nad Polską występują nieliczne burze. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Gdzie jest burza?

O godzinie 15.30 grzmi w województwach:

  • małopolskim, w rejonie powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego i miejscami limanowskiego. Dodatkowo pojedyncze wyładowania pojawiają się na wschód od Krakowa;
  • podkarpackim, w pasie od powiatu lubaczowskiego, przez powiat przeworski, jarosławski, łańcucki, po okolice Rzeszowa;
  • warmińsko-mazurskim, w Olsztynie, Mrągowie, Elblągu i Zalewie Wiślanym;
  • mazowieckim, na południe od Warszawy, w rejonie Radomia;
  • śląskim, pojedyncze komórki burzowe są w rejonie Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Zawiercia;
  • lubelskim, w okolicach Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego, Hrubieszowa oraz na południowy wschód od Lublina.

Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80-90 kilometrów na godzinę i opady deszczu o sumie 20-40 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są opady gradu o średnicy 1-2 centymetrów.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzeburzadeszcz
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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