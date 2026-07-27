Pogoda Gdzie jest burza? Trwa wędrówka burz Oprac. Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, na chłodnym froncie przemieszczającym się nad Polską występują nieliczne burze. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Gdzie jest burza?

O godzinie 15.30 grzmi w województwach:

małopolskim , w rejonie powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego i miejscami limanowskiego. Dodatkowo pojedyncze wyładowania pojawiają się na wschód od Krakowa;

podkarpackim , w pasie od powiatu lubaczowskiego, przez powiat przeworski, jarosławski, łańcucki, po okolice Rzeszowa;

warmińsko-mazurskim , w Olsztynie, Mrągowie, Elblągu i Zalewie Wiślanym;

mazowieckim , na południe od Warszawy, w rejonie Radomia;

śląskim , pojedyncze komórki burzowe są w rejonie Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Zawiercia;

lubelskim, w okolicach Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego, Hrubieszowa oraz na południowy wschód od Lublina.

Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80-90 kilometrów na godzinę i opady deszczu o sumie 20-40 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są opady gradu o średnicy 1-2 centymetrów.

Mapa i radar burz