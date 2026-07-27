Gdzie jest burza? Trwa wędrówka burz
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, na chłodnym froncie przemieszczającym się nad Polską występują nieliczne burze. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Gdzie jest burza?
O godzinie 15.30 grzmi w województwach:
- małopolskim, w rejonie powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego i miejscami limanowskiego. Dodatkowo pojedyncze wyładowania pojawiają się na wschód od Krakowa;
- podkarpackim, w pasie od powiatu lubaczowskiego, przez powiat przeworski, jarosławski, łańcucki, po okolice Rzeszowa;
- warmińsko-mazurskim, w Olsztynie, Mrągowie, Elblągu i Zalewie Wiślanym;
- mazowieckim, na południe od Warszawy, w rejonie Radomia;
- śląskim, pojedyncze komórki burzowe są w rejonie Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Zawiercia;
- lubelskim, w okolicach Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego, Hrubieszowa oraz na południowy wschód od Lublina.
Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80-90 kilometrów na godzinę i opady deszczu o sumie 20-40 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są opady gradu o średnicy 1-2 centymetrów.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl