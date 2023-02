Gdzie jest burza? W centralnej Polsce pojawiły się wyładowania

Gdzie jest burza? W piątek po południu miejscami nad Polską pojawiły się burzowe chmury. Towarzyszą im opady śniegu i dość silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju na tvnmeteo.pl.

Nad Polską przemieszcza się bardzo aktywny, szeroki front atmosferyczny, który w północnej części kraju staje się frontem okluzji z grubymi chmurami warstwowymi, w które wbudowane są chmury cumulonimbus. Pojawiły się wyładowania - przekazała w piątek około godziny 14.30 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Zjawiska są słabe i umiarkowane, a towarzyszą im opady śniegu do 10 centymetrów oraz śniegu z deszczem do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wieje z prędkością do 70 kilometrów na godzinę.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwie łódzkim, w rejonie Kutna, Krośniewic oraz Działoszyna i Pajęczna. Burze przemieszczają się na wschód w kierunku miejscowości Żychlin, Sochaczew, Sulmierzyce i Radomsko.

Zagrożenia zimowe Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Śnieżyce w Polsce

Jak podała synoptyk, śnieżyce występująw pasie od Zatoki Gdańskiej, Kaszub i Warmii przez Kujawy, Mazowsze, Ziemię Łódzką, Jurę Krakowsko- Częstochowską i Kielecczyznę po Górny Śląsk i Małopolskę. Występują opady mokrego śniegu do 5-10 centymetrów, oblepiające, mocno ograniczające widzialność, lokalnie nawet do 100 metrów. Panują trudne warunki na drogach.

W pasie śnieżyc wieje dość silny wiatr w porywach rozwijający prędkość do 50 kilometrów na godzinę, powodujący zawieje śnieżne. W obszarach podgórskich osiąga on do 60-80 km/h, a w górach powyżej 100 km/h. Na Śnieżce maksymalne zanotowane porywy wynoszą 155 km/h. Za frontem na zachodzie wieje mocniej, w porywach do 70 km/h w Jeleniej Górze, Lesznie, Słubicach i Szczecinie, a w Świnoujściu nawet do 97 km/h.

Mapa i radar burz:

Burza. Jak się zachować

Kiedy grzmi, a my jesteśmy poza domem, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) zaleca:

◼ szybko znaleźć bezpieczne schronienie; ◼ unikać chowania się pod drzewami; ◼ unikać przebywania na otwartej przestrzeni. Jeśli już na takiej jesteśmy, to trzeba znaleźć obniżenie w terenie i kucnąć (nie siadać i nie kłaść się) ze złączonymi i podciągniętymi pod siebie nogami. Nogi powinny być złączone, ponieważ w przypadku uderzenia pioruna, na skutek powstania różnicy napięć (tak zwanego napięcia krokowego) może dojść do przepływu prądu między stopami; ◼ jeżeli jesteśmy w wodzie lub znajdujemy się na łodzi, należy wyjść na brzeg i oddalić się od wody, gdyż jest ona bardzo dobrym przewodnikiem elektrycznym; ◼ unikać dotykania przedmiotów wykonanych z metalu oraz przebywania w ich pobliżu, bo mogą one "przyciągać" pioruny; ◼ pozostać w samochodzie (jeżeli w nim akurat jesteśmy), bo stanowi on dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna; ◼ natychmiast przykucnąć, jeżeli czujemy ładunki elektryczne w powietrzu, a włosy "stają nam dęba"; ◼ osoby przebywające w grupie na otwartej przestrzeni powinny się rozproszyć na odległość kilkudziesięciu metrów, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie burzy RCB

Źródło: tvnmeteo.pl