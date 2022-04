Opady i mgły mogą utrudniać podróżowanie

czytaj dalej

Sezon na huragany na Oceanie Atlantyckim rozpocznie się za około półtora miesiąca i zakończy się w listopadzie. Co widać w przewidywaniach klimatologów i meteorologów na ten czas? Jak przekazali specjaliści z Uniwersytetu Stanu Kolorado (CSU), na 2022 rok prognozowane są cztery poważne huragany z wiatrem osiągającym prędkość do 178 kilometrów na godzinę. Ma być to kolejny sezon powyżej normy.