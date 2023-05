Fala wezbraniowa na Wiśle w Warszawie

czytaj dalej

W najbliższych tygodniach we Włoszech prawdopodobnie dostępne będą mniejsze ilości owoców. Woda powodziowa, która sparaliżowała region Emilia-Romania zniszczyła miliony drzew owocowych. Eksperci podkreślają, że odbudowa sadów do wydajności sprzed powodzi może zająć lata. Niewykluczone, że straty poniesione we Włoszech odbiją się także na rynku europejskim.