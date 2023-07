"Najgorętszy weekend tego roku". Temperatura przekroczyła 35 stopni

Fala upałów dotarła w sobotę do Polski. Najgoręcej było na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce, gdzie temperatura osiągnęła ponad 35 stopni Celsjusza. Przed nami upalna niedziela, a wcześniej tropikalna noc. Przypominamy najważniejsze zasady, o których należy pamiętać w tak gorących dniach.

Do naszego kraju napływa suche i gorące, zwrotnikowe powietrze znad Afryki. W niemal całym kraju obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Najgorętszy w sobotę był zachód Polski. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najwyższą temperaturę na stacjach synoptycznych zmierzono w Słubicach (województwo lubuskie), gdzie odnotowano 35,4 stopnia Celsjusza. - Bardzo gorąco było również w Wielkopolsce. - 35,5 st. C zarejestrowaliśmy na stacji automatycznej Wielichowo - przekazała IMGW Ewa Łapińska. Najniższą wartość w ciągu całego dnia, 25,5 st. C, zanotowano w Helu.

- Z pewnością to najgorętszy weekend tego roku - powiedziała Łapińska.

Temperatura maksymalna w Polsce 15.07.23 cmm.imgw.pl

Ponad 30 stopni termometry wskazywały w sobotę prawie w całym kraju. W pierwszych miejscowościach temperatura przekroczyła tę wartość już po godzinie 12. Po godzinie 18 temperatura zaczęła spadać. Poniższe mapy pokazują, jak temperatura rosła po południu w poszczególnych regionach.

Temperatura powietrza w Polsce 15.07.23 o godz. 12 cmm.imgw.pl

Temperatura powietrza w Polsce 15.07.23 o godz. 13 cmm.imgw.pl

Temperatura powietrza w Polsce 15.07.23 o godz. 14 cmm.imgw.pl

Temperatura powietrza w Polsce 15.07.23 o godz. 15 cmm.imgw.pl

Temperatura powietrza w Polsce 15.07.23 o godz. 16 cmm.imgw.pl

Temperatura powietrza w Polsce 15.07.23 o godz. 17 cmm.imgw.pl

Gorący Wrocław TVN24

Upał w Warszawie w oku kamery termowizyjnej TVN24

Tropikalna noc i upalna niedziela

Jaka będzie noc z soboty na niedzielę? Jak zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w zachodniej połowie kraju zapowiada się na bardzo ciepłą - będzie to pierwsza w tym roku tropikalna noc. Temperatura w tamtych regionach nie spadnie poniżej 20 st. C. Termometry wskażą minimalnie od 15-16 st. C na Suwalszczyźnie do 20-22 st. C na zachodzie kraju.

Upalny weekend. Agnieszka Cegielska o pogodzie w Polsce TVN24

W niedzielę największy upał spodziewany jest we wschodniej połowie Polski. Temperatura osiągnie maksymalnie od 27-28 st. C na Pomorzu Zachodnim do 31 st. w Olsztynie, 32 st. C w w Suwałkach i Katowicach, 33 st. C w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Krakowie, do 34 st. C w Warszawie.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Początkowo na wschodzie i w centrum kraju będzie słonecznie. W ciągu dnia z zachodu na wschód przemieści się strefa dużego, przejściowo całkowitego zachmurzenia, lokalnie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Z uwagi na bardzo suche powietrze nad Polską, zjawiska będą miały nieco utrudnione warunki do rozwoju, co skutkować będzie tym, że będą one miały charakter miejscowy. Jednak nadal mogą być silne, z opadami deszczu do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, gradem, a także porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura na niedzielę Ventusky

Nawodnienie i cień

Jak ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wraz ze wzrostem temperatury znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego. Jego objawy to zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała oraz przyspieszony oddech i bicie serca.

Upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysoka temperatura może powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpłynąć na poziom koncentracji i efektywność pracy - warto pamiętać o tym podczas prowadzenia pojazdów. Jeśli w upalne dni zauważymy u siebie lub innych osób powyższe objawy, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Jeśli to możliwe, warto przenieść się w chłodne miejsce, jak również napić się chłodnej, ale nie lodowatej wody.

Upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysoka temperatura także u nich może prowadzić do przegrzania organizmu - powinny mieć one stały dostęp do zimnej wody.

Pamiętajmy o tym, by nie zostawiać w aucie dzieci i zwierząt. Gdy na zewnątrz temperatura dochodzi do 30 stopni Celsjusza, nie trzeba wiele czasu, by wnętrze auta nagrzało się do temperatury zagrażającej zdrowiu i życiu.

Jak szybko nagrzewa się samochód Maria Samczuk/PAP

Upałowe ABC

W upalne dni powinniśmy przede wszystkim zadbać o uzupełnianie płynów - pić dużo wody, najlepiej niegazowanej i schłodzonej. Warto jeść lekkostrawne, odżywcze posiłki, które nie obciążą zmęczonego upałem organizmu. Bezwarunkowo powinniśmy unikać alkoholu, który sprzyja odwadnianiu organizmu.

By ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń, szczególnie po stronie nasłonecznionej, w domach warto zamknąć okna i je zasłonić. Aby przewietrzyć mieszkanie, okna najlepiej otworzyć nocą i nad ranem, kiedy temperatura jest najniższa.

Jeżeli to możliwe, powinniśmy unikać wychodzenia na zewnątrz w godzinach 11-16, kiedy panuje najwyższa temperatura i nasłonecznienie jest najwyższe. Należy unikać słońca oraz ograniczyć wysiłek fizyczny. Powinniśmy stosować kremy z filtrem UV, nosić nakrycie głowy oraz lekką i przewiewną odzież.

Będąc nad wodą, pamiętajmy, że nie wolno wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu. Zanim zaczniemy pływać, powinniśmy opłukać ciało wodą i dopiero wtedy powoli się w niej zanurzyć.

Jak przetrwać upały RCB

Jak zasnąć i wysypiać się w upały? PAP

Opalanie nie dla każdego Maciej Zieliński , Adam Ziemienowicz/PAP

Autor:as,ps

Źródło: RCB, IMGW, tvnmeteo.pl, PAP