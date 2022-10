Październik jak czerwiec. Termometry pokazały dziś ponad 24 stopnie

24,6 stopni na termometrach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał po godzinie 14, że najwyższą temperaturę powietrza w poniedziałek zanotowano w Jeleniej Górze. Termometry wskazały tam 24,6 st. C, ale przewiduje się, że na południowym zachodzie kraju słupek rtęci może wzrosnąć do nawet 25-26 st. C. Najchłodniej było na Helu , gdzie temperatura wyniosła 14,7 st. C.

Październik ciepły, ale nie rekordowy

Temperatury powietrza rzędu 24 st. C w październiku są wysokie - polska średnia wieloletnia 1991-2020 w tym okresie kształtuje się na poziomie 8,8 st. C. Mimo to do październikowego rekordu jeszcze sporo brakuje. Ten padł 4 października 1966 r. w Trzebiechowie, kiedy termometry pokazały 28,9 st. C.