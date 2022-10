Końcówka października jak środek lata. Do rekordu zabrakło niewiele

Blisko 26 stopni w Jeleniej Górze, ale rekord nie padł

Choć to bardzo wysoka temperatura jak na ten miesiąc, to do rekordu trochę zabrakło. Październikowy rekord najwyższej temperatury padł 4 października 1966 r. w Trzebiechowie w województwie lubuskim. Zmierzono tam wówczas 28,9 st. C.