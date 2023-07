"Epicentrum upału" opuściło nasz kraj. Wkrótce pogoda znów się zmieni

Za sprawą frontu atmosferycznego, który w środę przemierzył Polskę, mamy niewielką przerwę od upałów. Jednak wiele wskazuje na to, że kształtujące się układy baryczne sprawią, że kolejne dni będą bardzo gorące - zapowiedział prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Czwartkowy poranek przyniósł mieszkańcom części kraju niebezpieczne zjawiska. Jak mówił na antenie TVN24 prezenter Tomasz Wasilewski, burze, które pojawiły się na wschodzie Polski , to pozostałości po przechodzącym w środę froncie atmosferycznym. Wraz z jego nadejściem zmieniła się pogoda - jest nieco chłodniej i bardziej pochmurno niż w ostatnich dniach.

- Mamy na południu Skandynawii niż, a front atmosferyczny, który przyniósł nam zmianę pogody, czyli te burze i ochłodzenie, znajduje się już na naszej wschodniej granicy. To jest front chłodny, który przyszedł z zachodu, znad Atlantyku i przemieścił się teraz nad wschodnią Polskę. Na granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej jeszcze mogą występować burze i przelotne opady deszczu - opowiadał Wasilewski.

Upał przemieścił się na południowy wschód

Gorące powietrze, które w wielu regionach przyczyniło się w środę do wzrostu temperatury do 30 stopni Celsjusza, zostało już odepchnięte od naszego kraju. Dzisiaj jeszcze wyższych wartości mogą się spodziewać mieszkańcy południowo-wschodnich regionów kontynentu.

- W Rumunii przewiduje się dzisiaj 37 stopni, na południu Ukrainy to będzie 35 stopni i na Bałkanach w wielu miejscach 36 stopni. Więc to bardzo wysoka temperatura. Tam będzie dzisiaj to epicentrum europejskiego upału. Nawet w Hiszpanii nie będzie tak gorąco, bo 34 stopnie. [...] Natomiast upał, który wczoraj był u nas, jest spychany na południowy wschód - mówił prezenter.