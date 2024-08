Ekstremalna ulewa w Warszawie. Tomasz Wasilewski o trzech przyczynach

Przez Warszawę w nocy z poniedziałku na wtorek przeszła potężna ulewa. Utrudnienia są spore, wiele miejsc w mieście zostało zalanych. O tym, co sprawiło, że aura w stolicy była tak gwałtowna, opowiadał na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski z tvnmeteo.pl.

- Mieliśmy do czynienia z wyjątkową sytuacją - mówił na antenie TVN24 prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Jak dodał, to, co wydarzyło się tej nocy w Warszawie, ma przynajmniej trzy przyczyny.