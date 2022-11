Ekshuragan Martin "uruchomi ciepłą cyrkulację powietrza". Temperatura sięgnie 16 stopni

- Jeden z niżów znajduje się nad południową Norwegią, drugi nad Włochami - mówił w sobotę we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski. Dodał, że od tego niżu ulokowanego nad Norwegią odchodzi front atmosferyczny, który przebiega w sobotę przez Polskę. Jest on częścią całego układu frontów, który ciągnie się między tymi niżami. - Ten niż skandynawski połączony jest z niżem włoskim frontami atmosferycznymi. W tej całej strefie (zaznaczonej na mapie kolorem niebieskim - przyp. red.) pogoda jest wilgotna z opadami deszczu. Stąd ten deszcz w Polsce - dodał prezenter tvnmeteo.pl.

Ekshuragan wpłynie na pogodę w Europie

- Ten wyż wypchnie w niedzielę całą strefę opadów w kierunku wschodnim, a to oznacza dla nas poprawę pogody. Dzięki temu ta dobra pogoda, która w sobotę jest na zachodzie Europy, w niedzielę przemieszczać się będzie do Europy Środkowej - podkreślił Wasilewski.

- On uruchomi bardzo ciepłą cyrkulację powietrza od strony Atlantyku. To oznacza dla nas dość wysokie wartości na termometrach w kolejnych dniach - tłumaczył Wasilewski. Z prognoz wynika, że we wtorek temperatura wzrośnie do 15-16 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku, w centrum termometry pokażą 14-15 st. C. - Czeka nas kolejna "wrzutka" bardzo ciepłego powietrza. Tę ciepłą cyrkulację powietrza uruchomi ekshuragan Martin, czyli rozległy, głęboki niż - dodał.