Dwie strefy opadów nad Polską

Polska jest pod wpływem układu niżowego Marco z centrum wędrującym nad południową częścią kraju, w kierunku Morza Czarnego. - We wtorek kraj pozostanie w strefie frontów atmosferycznych, które oddzielają napierające z północy masy powietrza arktycznego od wypychanych znad Polski cieplejszych mas polarnych - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że stąd opady deszczu we wtorek przechodzić będą w deszcz ze śniegiem.

Dwie strefy opadów nad krajem

Termometry pokazały o godzinie 6 we wtorek -3 stopnie Celsjusza w Suwałki i Siedlcach, w Warszawie -1 st. C. Temperatura wyniosła w Łodzi 3 st. C, a w Tarnowie, Krakowie, Wrocławiu i Legnicy 8 st. C.