Dwa niże kształtują aurę w Polsce. Miejscami ciągnie się "welon" słabych opadów śniegu

Miejscami pada śnieg

W środę rano jest pochmurno z rozpogodzeniami. Na Pomorzu Zachodnim występują opady śniegu do 1-3 centymetrów. Słaby śnieg pada też miejscami na Kujawach i Warmii.

Termometry pokazały o godzinie 6 w środę na Kasprowym Wierchu -15 stopni Celsjusza, a na Śnieżce -14 st. C. W Zakopanem temperatura wyniosła -9 st. C. Na termometrach w Suwałkach było -8 st. C.