Dosypie sporo śniegu. Co jeszcze szykuje nam pogoda?

W kolejnych dniach nad Polską utrzymywać się będzie pochmurna, przeważnie śnieżna aura, która towarzyszy nam od zeszłego tygodnia. Miejscami spodziewane są zawieje śnieżne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Wtorek w całej Polsce przyniesie pochmurne niebo z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Mazurach, Suwalszczyźnie i w województwach południowych prognozowane są opady śniegu do 3 centymetrów. Termometry pokażą od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Lokalnie na południu i północnym wschodzie silniejsze podmuchy mogą powodować zawieje śnieżne.

Prognoza temperatury na okres 16-20.01 ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę w całym kraju wystąpi duże zachmurzenie, ale niebo będzie się przejaśniać i rozpogadzać. Pod wieczór na Śląsku i Ziemi Lubuskiej, w Tatrach i Beskidach może dość intensywnie popadać śnieg - miejscami spadnie ponad 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Podlasiu do 1-2 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowy wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach sięgający 50-70 km/h.

W czwartek w Polsce zapanuje duże zachmurzenie. W regionach północnych i zachodnich popada śnieg, w pozostałej części kraju - deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Prognoza opadów na okres 16-20.01 ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek w całym kraju zapowiada się pochmurno, a na Pomorzu mogą dodatkowo wystąpić opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Podlasiu do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W sobotę prognozowane jest duże i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od -4 st. C na Podlasiu do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, powieje z południa.

Prognoza porywów wiatru na okres 16-20.01 ventusky.com

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl