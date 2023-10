"Do soboty w pogodzie będzie niezwykle". Potem czeka nas gwałtowna zmiana

"Wąż" oddzielający chłód od ciepła

Gorące powietrze dotarło do nas dzięki współpracy dwóch niżów. Odchodzi od nich front atmosferyczny, niosący opady deszczu. - Ten front ciągnie się między innymi przez północną Polskę, ale tak w ogóle to jest taki wąż wijący się nad Europą - powiedział prezenter.

Jak dodał, front rodziela dwie różne masy powietrza. Polska znajduje się jeszcze w tej cieplejszej. - Natomiast po drugiej stronie tego frontu czai się bardzo dużo zimnego, mroźnego powietrza. Na razie jest odcięte przez ten front, przytrzymywane na północy, ale to jest zimno i to takie solidne, arktyczne. W niedzielę zsunie się do Europy Środkowej za tym frontem atmosferycznym - mówił Wasilewski.

Kilkanaście stopni różnicy

- Czy to będzie 18 stopni tak jak dzisiaj w Warszawie, czy 24 tak jak w sobotę, to jest jak na październik bezdyskusyjnie temperatura ponad średnią. [...] Ciepło będzie napływać bardzo intensywnie z południa i jest prawdopodobne, że w południowej Polsce, podobnie jak to było ostatnio, pojawią się tak zwane zjawiska fenowe, czyli taki ciepły, południowy wiatr spadający z gór, który będzie jeszcze podnosić temperaturę. Więc do soboty w pogodzie będzie niezwykle. Będzie dużo, dużo cieplej niż wynikałoby to z kalendarza - podsumował.