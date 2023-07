Do Polski pcha się powietrze znad Afryki. Na Śnieżce nawet 17 stopni

Niż Quentin sprowadza do nas gorące, afrykańskie masy powietrza. Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, za jego sprawą o godzinie 6 na Śnieżce było cieplej niż na przykład w Warszawie, Poznaniu czy Szczecinie. W ciągu dnia aura zacznie się zmieniać, a do naszego kraju dotrą burze.

Słoneczny i pogodny poranek

Na północnym wschodzie lokalnie występują mgły. Na przykład w Elblągu widzialność jest ograniczona do 200 metrów, a w Kętrzynie - do 300 m.

Synoptyk przekazała, że o godz. 6 najchłodniej było w Kozienicach - termometry wskazały tam 10 st. C. Ta sama wartość temperatury została odnotowana na Kasprowym Wierchu. Mieszkańcy Torunia, Lublina, Łodzi, Krakowa, Rzeszowa, Poznania i Szczecina na termometrach zobaczyli 15 st. C, a Warszawy i Wrocławia - 16 st. C. Cieplej było na Śnieżce, gdzie temperatura sięgnęła 17 st. C. Z kolei w Zielonej Górze wyniosła 22 st. C i była to najwyższa wartość zarejestrowana o godz. 6 rano.