Do Polski może wkrótce spłynąć "wielka porcja" arktycznego zimna

- Może on przynieść w Stanach i Kanadzie taką zimę, która paraliżuje kraj, wielkie opady śniegu i 30-40 stopni mrozu - wyjaśnił.

"Ciepło niezmiennie do nas płynie"

Obecnie jednak Polska pozostaje pod wpływem wieloośrodkowego niżu rozciągającego się od Finlandii i Estonii po Morze Północne. Z układami tymi związanych jest kilka frontów atmosferycznych, zahaczających o północ Polski. Za nimi do naszej części kontynentu napływa ciepłe, atlantyckie powietrze.

- To dlatego na termometrach dziś w prognozie jest 11 stopni, wczoraj było 12 - tłumaczył Wasilewski. - To ciepło niezmiennie do nas płynie.