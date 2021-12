Do części kraju napłynie ciepłe powietrze. Lokalnie może nieco silniej wiać

Mróz tylko w górach

Mróz utrzymywał się tylko w górach - do -10 stopni Celsjusza na Kasprowym Wierchu i -8 st. C na Śnieżce. W Zakopanem termometry wskazały -2 st. C. W miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Lublin, Kraków, Rzeszów, Gdańsk, Poznań czy Suwałki temperatura sięgnęła 2 st. C. Najcieplej było w Ustce i Świnoujściu, gdzie mieszkańcy na termometrach mogli zobaczyć 5 st. C.