Deszczowy front przemierzy kraj. Uwaga na gwałtowne zjawiska

Miejscami grzmi od rana

Miejscami na południu i północy pojawiły się mgły. Widzialność była ograniczona do 100 metrów w Łebie , Lęborku, Gdańsku i Rębiechowie, 200 m w Jeleniej Górze i Koszalinie , 300 m w Elblągu , Mikołajkach i Białymstoku oraz 500 m w Kłodzku i Sandomierzu. Mglisto ma być co najmniej do godz. 9.

O godz. 6 najchłodniej było w Jeleniej Górze, gdzie termometry wskazały 11 st. C. Mieszkańcy Wrocławia, Krakowa i Gdańska na termometrach zobaczyli 15 st. C, a Warszawy i Rzeszowa 16 st. C. Najcieplej było zaś w Zielonej Górze, Mieście i Zgorzelcu, gdzie temperatura sięgnęła 20 st. C.