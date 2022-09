Czekają nas opady, burze, silne porywy wiatru. A co z babim latem? I na nie jest szansa

Pogoda w najbliższych dniach daleka będzie od spokojnej. Czeka nas wędrówka niżowych układów barycznych, które sprowadzą do Polski opady deszczu, spore zachmurzenie, silniejsze porywy wiatru, a także burze w górach. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18 stopni.

Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia, związanego z niżami rozciągającymi się od Skandynawii i Północnego Atlantyku po Włochy. W nocy wkroczy do kraju znad Bałkanów niewielki niż z obfitymi opadami deszczu i burzami w górach. Grubą warstwą chmur obejmie południowe, wschodnie i środkowe regiony. W dalszym ciągu napływają z północnego zachodu chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego.

W sobotę dosięgnie nas wielki niżowy wir powietrza znad Północnego Atlantyku i przyniesie na kilka dni pogodę pochmurną, wilgotną i wietrzną. Jednak z południa zaciągnie nieco cieplejsze masy powietrza, w których temperatura przekroczy 15 stopni Celsjusza.

Dopiero we wtorek, 4 października rozsiądzie się nad Środkową Europą potężny pogodny wyż, przypominając na chwilę, że istnieje ciepła jesień zwana babim latem.

Prognozowana temperatura w dniach 30.09-4.10 ventusky.com

Pogoda na weekend

W piątek na północy i zachodzie kraju będzie dość pogodnie. W pozostałych regionach zrobi się pochmurno, spodziewane są także opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, które będą przemieszczać się od południa w głąb kraju. W górach może spaść nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu prognozowane są burze. Temperatura maksymalna sięgnie od 11 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 13 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr ze wschodu i południa będzie słaby i umiarkowany. Podczas burz może przybierać na sile.

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a okresami także opady deszczu do 5-10 l/mkw. Na Podkarpaciu możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na południu. Południowo-zachodni wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, jedynie na zachodzie może stać się dość silny.

W niedzielę czeka nas umiarkowane zachmurzenie, które będzie wzrastać do dużego. Wystąpią także przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw., na zachodzie może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w dniach 30.09-4.10 ventusky.com

Pogoda w kolejnym tygodniu

W poniedziałek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami oraz okresami także opadów deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu i Dolnym Śląsku. Wiatr z północnego zachodu powieje umiarkowanie i okresami dość silnie. W porywach będzie rozpędzał się do 50-60 kilometrów na godzinę.

We wtorek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie prognozowane są słabe opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 30.09-4.10 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl