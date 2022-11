Czeka nas wiele deszczowych chwil, ale i powrót wysokiej temperatury

W najbliższych dniach aura będzie na ogół pochmurna i deszczowa, tylko jeden dzień zapowiada się zupełnie wolny od opadów. W połowie tygodnia możemy spodziewać się powrotu temperatury rzędu 15-16 stopni.

W niedzielę na wschodzie kraju spodziewany jest zanikający, przelotny deszcz. W pozostałych regionach wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, przeważnie z południa.

W poniedziałek na Pomorzu wystąpią przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju kraju utrzymywać się będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Podlasiu do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr. Chwilami w porywach może osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w dniach 6-10.11 ventusky.com

Miejscami ponad 15 stopni

Wtorek w całym kraju przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie.

Środa w regionach wschodnich i centralnych upłynie pod znakiem pogodnej aury. W pozostałych spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południa.

Na czwartek prognozowane jest duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowane opady w dniach 6-10.11 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl