"Głównym graczem w Europie będzie głęboki niż islandzki". Co przyniesie w Polsce

Określenie "rozległy" oznacza, że wpływał on będzie na pogodę w przeważającej cześć Europy.

- Z przydomku islandzki wnioskujemy nie tylko o położeniu jego "epicentrum" ale także o tym, że przenosi ogromne porcje wilgoci znad Atlantyku w głąb Starego Kontynentu. Na podstawie określenia głęboki, możemy dedukować o niskim ciśnieniu w jego centrum, a co z tym związane dużym gradiencie barycznym, wywołującym silny i porywisty wiatr w niektórych jego obszarach - opowiadał synoptyk.

Czy zagraża Polsce?

Przymiotnik wieloośrodkowy oznacza, że poza głównym centrum ulokowanym w okolicy Islandii, na obrzeżach tego cyklonu tworzą się wtórne ośrodki niżowe, z którymi z kolei związane są zwykle pochmurne strefy frontów atmosferycznych, przynoszące opady. - W najbliższych dniach będziemy w Polsce mieli możliwość zapoznać się z charakterem niżu islandzkiego. Nie odsłoni on jednak u nas całego swojego oblicza, ale da nam poczuć swoją obecność - uspokajał synoptyk.

W ciągu najbliższej doby nad Polską przemieszczać się będzie strefa frontu atmosferycznego, przynosząca pochmurną aurę z opadami deszczu (do 10 litrów wody na metr kwadratowy). Nad przeważającą część kraju napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze z południowego zachodu, jedynie nad zachodnie i częściowo północne regiony Polski napłynie okresowo nieco chłodniejsze, ale bardziej suche powietrze polarne morskie, w którym pojawią się rozpogodzenia. Wiatr powieje mocniej na Pomorzu (w porywach osiągając do 50 kilometrów na godzinę) i w Bieszczadach (do 70 km/h).