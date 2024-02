Pogoda na weekend: cyklon Paulina przyniesie dynamiczną aurę

Weekend przyniesie opady deszczu, śniegu z deszczem oraz samego śniegu. Temperatura wzrośnie miejscami nawet do 13 stopni Celsjusza. Nowy tydzień rozpoczniemy natomiast od miejscowych rozpogodzeń.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu nadchodzącej doby pogodę w Polsce kształtowała będzie zatoka rozległego cyklonu atlantyckiego Paulina z centrum umiejscowionym w rejonie Wysp Brytyjskich. - Ciepły front atmosferyczny, ulokowany w zatoce tego niżu, powoli przemieści się znad południowych regionów kraju w kierunku północnego wschodu. Front przyniesie w nocy głównie opady deszczu i deszczu ze śniegiem - poinformował w czwartek synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Dodał jednak, że zderzenie zasobnego w wilgoć powietrza, napierającego za frontem, z zimnym powietrzem zalegającym nad krajem, przyniesie na styku tych dwóch mas powietrza także opady samego śniegu

Pogoda na piątek

W piątek padać nie powinno jedynie na północnym wschodzie kraju, wystąpi tam umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. Pozostałe regiony Polski czeka pochmurna aura. W południowych regionach popada deszcz, na pozostałym obszarze kraju - śnieg i śnieg z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, południowo-wschodni i południowy, na ogół okaże się słaby i umiarkowany, nieco silniej powieje na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W górach porywy mogą sięgać do 70 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami na południowym zachodzie kraju. We wschodniej części okresami pojawią się słabe opady deszczu o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podlasiu spadnie do dwóch centymetrów śniegu, popada tam też śnieg z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Śląsku. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, na ogół słabo i umiarkowanie. W górach miejscami okaże się silniejszy, w porywach rozpędzi się do 80 km/h.

Niedziela zapowiada się pochmurna, poza tym spodziewane są okresowe słabe opady deszczu rzędu 1-3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na północy i krańcach wschodnich wystąpią słabe opady deszczu do jednego litra na metr kwadratowy. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 4 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Na Podkarpaciu okresami popada słaby deszcz rzędu 1-3 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na północnym wschodzie do 8 st. C na południu i południowym wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmieniających się kierunków.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl