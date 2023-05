Cyklon Dawid. Gdzie i kiedy pogoda będzie stanowić zagrożenie

Jak przekazał rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, we wtorek od zachodu nadejdzie do Polski cyklon (układ niżowy) Dawid, który przyniesie burze. Będą towarzyszyły im opady deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy. Opady mogą trwać nawet 12 godzin. Poza tym spadnie grad.