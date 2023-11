Ciaran i jego świta. Wieloośrodkowy cyklon długo nam nie odpuści

Pogoda w Polsce nie należy do najspokojniejszych. Od wielu godzin wieje z dużą prędkością - w nocy na Kasprowym Wierchu odnotowano porywy przekraczające 150 kilometrów na godzinę. Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, wietrzna i deszczowa aura na razie z nami zostanie.

Ostatnia doba przyniosła nam bardzo silne porywy wiatru. Według meteorologów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, najsilniejszy maksymalny poryw wiatru, który odnotowano od godz. 1 do godz. 7 w piątek, wynosił 151 kilometrów na godzinę. Z taką prędkością powiało na Kasprowym Wierchu. Na południu woj. małopolskiego porywy rozpędziły się do 79 km/h. Z kolei na Dolnym Śląsku najsilniejszy zarejestrowany poryw sięgnął 58 km/h. W większości kraju porywy rozpędzały się do prędkości 30-50 km/h. O poranku utrzymywały się podobne wartości. W kilku regionach obowiązują alerty RCB przed silnymi porywami wiatru.