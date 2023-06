Chłodne powietrze polarne i front z opadami deszczu dotarły do Polski

Do Polski dotarł deszczowy front atmosferyczny, przynosząc wielu regionom słabe opady - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Znacząco się ochłodziło - we wtorek rano były miejsca, w których termometry pokazały 4-5 stopni.

Zaledwie 4 stopnie Celsjusza

To nie był ciepły poranek. O godzinie 6 mieszkańcy Jeleniej Góry na termometrach zobaczyli zaledwie 4 stopnie Celsjusza. Niewiele lepiej było w Kłodzku czy Kielcach, bo 5 st. C. W Warszawie, Lublinie, Łodzi, Białymstoku i Suwałkach temperatura sięgała 10 st. C. Najcieplej było w Zielonej Górze - tam termometry pokazały 15 st. C.