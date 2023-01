Chłodne i wilgotne powietrze napływa do Polski

Wiatr wzmaga uczucie chłodu

O godzinie 6 termometry pokazały od 6 stopni Celsjusza w Kołobrzeg, przez 8 st. C w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Lublinie, Katowicach, Kielcach i Olsztynie do 10 st. C w Opolu, Bielsku-Białej, Tarnowie i Nowym Sączu. Tylko w góra temperatura była bardziej zimowa - na Śnieżce wyniosła 0 st. C, a na Kasprowym Wierchu -2 st. C.