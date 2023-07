13 województw z alertami IMGW

czytaj dalej

Do erupcji wulkanu doszło na półwyspie Reykjanes w południowo-zachodniej Islandii, w pobliżu stolicy kraju Reykjaviku - poinformowało w poniedziałek wieczorem krajowe biuro meteorologiczne. Władze zaapelowały do mieszkańców pobliskich domów o prewencyjne zamknięcie okien, aby uchronić się przed działaniem szkodliwych gazów. We wtorek eksperci oceniali, że zagrożenie maleje.