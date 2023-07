Ewakuowany obóz harcerski, drzewo spadło na auto, uszkodzone budynki

Środa w części kraju upływała pod znakiem burz . Zagrzmiało między innymi na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku, Kujawach, Pomorzu, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. Zjawiskom towarzyszyły opady deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach osiągał prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

Kilkaset interwencji

Jak poinformował w czwartek rzecznik Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski, do godz. 21 strażacy odnotowali około 400 interwencji związanych z burzami. W województwie świętokrzyskim nawałnice spowodowały konieczność ewakuacji obozu harcerskiego.

Ewakuowany obóz harcerski

W województwie świętokrzyskim, w miejscowości Wólka Smolana w związku z nawałnicą prewencyjnie ewakuowano 38 harcerzy i siedmiu opiekunów obozu harcerskiego. Wszyscy zostali przetransportowani do pobliskiej szkoły.

Jak przekazał starszy kapitan Mariusz Czapelski, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Końskich w środę w nocy do strażaków zgłosił się komendant obozu w Wólce Smolanej, który poprosił o pomoc w przetransportowaniu jego podopiecznych do pobliskiej szkoły.

- W związku z ostrzeżeniami meteorologicznymi komendant poprosił o pomoc w ewakuacji obozu. Na miejsce zostało wysłanych pięć zastępów straży. Grupa, w której skład wchodziło 38 nastoletnich harcerzy oraz siedmioro opiekunów została przetransportowana do szkoły w Miedzierzy, gdzie spędziła noc - poinformował Czapelski.

Uszkodzone budynki na Opolszczyźnie

Zawalony budynek gospodarczy w Opolu , uszkodzony komin w Luboszycach i zalane ulice pod wiaduktami w Opolu, to skutki burzy, która przeszła w środę nad regionem.

Jak poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, do końca dnia w środę strażacy uczestniczyli w blisko 50 interwencjach związanych z burzami w kilku miejscowościach województwa. Głównie były to wezwania do usunięcia konarów drzew i wypompowywania wody z budynków.