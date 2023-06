Od burz nie uciekniemy. Gdzie popada i zagrzmi w najbliższych dniach?

Nadchodzące dni przyniosą nam ochłodzenie, ale nie koniec burz. Co prawda, czeka nas chwila spokoju od gwałtownych zjawisk, jednak te szybko powrócą w towarzystwie ulew i silnego wiatru. Kiedy i gdzie możemy się ich spodziewać? Sprawdź naszą prognozę pogody na pięć dni.

W poniedziałek w województwach wschodnich prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia i opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Miejscami zrobi się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni i północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami może wiać silniej.

Wtorek na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej zapowiada się pogodnie. W reszcie kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 st. C na Lubelszczyźnie do 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na środę, czwartek i piątek

W środę w całej Polsce można spodziewać się przelotnego deszczu i burz (z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). Termometry pokażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek na wschodzie przyniesie przelotny deszcz i burze (z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). Mieszkańcy pozostałej części kraju będą mogli cieszyć się pogodnym dniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje ze zmiennych kierunków.

W piątek przelotne opady i burze dotkną północne i wschodnie regiony kraju. Podczas wyładowań może spaść do 10-30 l/mkw. deszczu i powiać z prędkością 60-90 km/h. Na Podlasiu niewykluczone są opady gradu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje ze zmiennych kierunków.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl