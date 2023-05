Tu weekend może upłynąć pod znakiem burz z gradem. Prognoza zagrożeń pogodowych

czytaj dalej

Na jednej z autostrad na Florydzie we wtorek doszło do niebezpiecznego wypadku. Spowodowali go kierowcy, którzy na widok znajdującego się na środku jezdni żółwia zaczęli gwałtownie hamować. Lokalna policja, ku przestrodze, opublikowała nagranie ze zdarzenia.