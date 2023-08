Sypnęło gradem. Wasze pogodowe relacje

Środa w części kraju przyniosła gwałtowną aurę. Burze pojawiły się między innymi na Dolnym Śląsku, Ziemi Łódzkiej i Podkarpaciu. Zagrzmiało też na Opolszczyźnie, w Opolu sypnęło gradem. Burzom towarzyszą opady deszczu rzędu 20-40 litrów wody na metr kwadratowy i wiatr wiejący w porywach do 90 kilometrów na godzinę.

Gradobicie. Wasze relacje

Interwencje na Opolszczyźnie

W związku z burzami na terenie województwa opolskiego strażacy interweniowali w sumie 54 razy - poinformował mł. kpt. Łukasz Nowak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Dodał, że najwięcej interwencji odnotowano w powiecie opolskim wraz z miastem Opole, bo 35. W powiecie kluczborskim było ich 16, namysłowskim - 2, a w powiecie oleskim - 1. Do najpoważniejszych zdarzeń doszło w powiecie kluczborskim. W miejscowości Gronowice doszło do zerwania dwóch dachów na budynkach gospodarczych. Pozostałe zdarzenia to przewrócone drzewo, zalane posesje, drogi i piwnice.