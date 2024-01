Śnieżna zasłona spowiła Warszawę, zagrzmiało, silnie powiał wiatr

czytaj dalej

Na Stadionie Narodowym w Warszawie do 25 lutego można podziwiać wyjątkową wystawę Inter Cars Ikony Motoryzacji. To wyjątkowa okazja, by móc obejrzeć 100 unikalnych aut, których na co dzień na ulicy zobaczyć się nie da. Wśród nich są samochody, którymi jeździli między innymi Michael Schumacher czy Krzysztof Hołowczyc.