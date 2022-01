Burza śnieżna. Czym jest i jak powstaje to zjawisko

Burze śnieżne pojawiła się w poniedziałek w naszym kraju. W przypadku Polski burza śnieżna to dość rzadkie i z reguły niebezpieczne zjawisko. Jak powstają burze śnieżne? Wyjaśniał to Grzegorz Walijewski, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W poniedziałek nad Polską z północy na południe przechodzi linia szkwału, a na niej występują burze śnieżne. Aktualną sytuację pogodową możesz śledzić na tvnmeteo.pl. - Są wyładowania atmosferyczne i pada grad. To rzadkie i niebezpieczne zjawisko - powiedział synoptyk i rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

Jak powstaje burza śnieżna?

Jak wyjaśnił ekspert, przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, który niesie ze sobą opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na tym froncie tworzą się burze, którym towarzyszy grad lub krupa śnieżna. W poniedziałek w związku z bardzo głębokim niżem front atmosferyczny oddziela dwie masy powietrza, cieplejszą na południu i chłodniejszą na północy. Na styku tych dwóch mas powietrza doszło do wspomnianych zjawisk.

- Burze śnieżne są bardzo rzadkim zjawiskiem w Polsce, niemniej jednak w tym roku to już kolejna burza. Wcześniej występowały one w piątek, choć nie z takim natężeniem. Były mniej spektakularne, towarzyszyło im mniej wyładowań, mniej gradu i nie doszły do Warszawy - podkreślił Walijewski.