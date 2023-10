Będzie ponad 20 stopni. Sprawdź, kiedy

Przez najbliższe dni pogoda będzie pochmurna, deszczowa i chłodna. Miejscami termometry nie pokażą więcej niż 10 stopni. Cieplej zapowiada się druga połowa tygodnia. Niestety nie wypogodzi się znacząco, a do tego powrócą silne porywy wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niedziela przyniesie nam zmienne zachmurzenie. Na południu spodziewane są szybko zanikające przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Także na Podlasiu może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach będzie rozpędzał się do 40-70 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej możliwe są porywy o prędkości 60-80 km/h.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Początek nowego tygodnia powita mieszkańców południa i zachodu opadami deszczu o sumie 10 l/mkw. W poniedziałek w pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Podlasiu do 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Wtorek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Powrót ciepła, ale i silnego wiatru

Również środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północy niewykluczone są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami jego porywy mogą dochodzić do 40-60 km/h.

Czwartek będzie pogodny jedynie na Podkarpaciu. W reszcie kraju należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Pomorzu do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Porywy mogą osiągać 40-60 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach ventusky.com

