Będzie nawet 25 stopni Celsjusza. Gorąco przybędzie znad Afryki

Aura w kolejnych dniach będzie nam sprzyjać. Rozległy układ wyżowy, który układa się nad Europą, zaciągnie nad Polskę ciepłe masy powietrza. Dzięki niemu pod koniec miesiąca w części kraju spodziewane są wysokie jak na tę porę roku temperatury.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska znalazła się pod wpływem rozległego wyżu, który w najbliższych dniach ulokuje się nad środkową i południowo-wschodnią Europą. To typowo jesienny wyż z porannymi mgłami i rozpogodzeniami w dzień - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Zatrzyma on pochód pochmurnych atlantyckich niżów i zaciągnie znad południowej Europy ciepłe masy powietrza, a pomoże mu w tym wielki niżowy wir znad Atlantyku. Wprawdzie nad krajem przemieszczą się ciepłe fronty atmosferyczne, ale zaznaczą się tylko przejściowym wzrostem zachmurzenia, a w piątek na północy słabym deszczem.

Dzięki zasysaniu z południa mas powietrza przez wyż i niż pod koniec tygodnia w europejską jesień wbiją się klinem gorące masy powietrza zwrotnikowego znad północnej Afryki. Temperatura na Przedgórzu Sudeckim może wzrosnąć do 25 stopni Celsjusza, a wysoko w Karkonoszach - do 15 st. C.

Temperatura w poniedziałek na wysokości 1,5 km według modelu GFS wetter3.de

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie w Polsce pochmurną i mglistą aurę, ale niebo będzie się rozpogadzać. W ciągu dnia termometry pokażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek na północy i wschodzie kraju zapowiada się pochmurno, ale z przejaśnieniami. Słaby deszcz spodziewany jest na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie. Poza tym dzień będzie pogodny, choć rano może być mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centralnej Polsce, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na weekend

W sobotę niebo nad Polską będzie pogodne. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 20 st. C w centrum, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Niedziela upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centralnych regionach, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Na wschodzie kraju słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków północnych, a w innych częściach Polski będzie on zachodni i południowy.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Temperatura maksymalna w poniedziałek przy ziemi wg modelu GFS wetter3.de

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl