Będzie ciepło, ale jak bardzo? Prognoza na 5 dni

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się bardziej wiosennie. Miejscami może się chmurzyć i popadać, ale w wielu regionach niewykluczone są też chwile ze słońcem. Ociepli się.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Piątek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Miejscami jest szansa na słońce. Temperatura maksymalna sięgnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, wiejący z południowego wschodu, będzie słaby i umiarkowany, miejscami może silniejszy.

Prognozowana temperatura w dniach 17-21.03 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na Pomorzu możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. W zachodniej części kraju prognozowane są opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu.

Prognozowane opady w dniach 17-21.03 ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

W poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Podlasiu do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek zapowiada się pogodnie. Na Podkarpaciu może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 17-21.03 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl