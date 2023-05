Będą i chwile słoneczne, i burzowe. Pogoda na 5 dni

Kolejne dni przyniosą ze sobą zróżnicowaną aurę. Raz niebo będzie pogodne, nawet słoneczne, a raz zasnute deszczowymi lub burzowymi chmurami. Wyładowaniom towarzyszyć będą silniejsze opady i porywy wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda w najbliższe dni będzie kształtowana przez cyklon Dawid, który przyniesie ze sobą burze, silne podmuchy wiatru i ulewny deszcz. Wyładowaniom mogą towarzyszyć opady gradu o średnicy do dwóch centymetrów.

We wtorek na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu Kujawach, Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej, Lubelskiej i Rzeszowskiej prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią przelotne opady i burze, przynoszące ze sobą 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy i porywy wiatru dochodzące do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognozowana temperatura w dniach 23-27.05 ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa w pasie od Pomorza, przez Kujawy, Ziemię Łódzką i Świętokrzyską, po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie przyniesie pochmurną aurę z opadami i burzami (10-20 l/mkw. i porywy wiatru 60-80 km/h). Mieszkańcy innych regionów mogą liczyć na pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Ziemi Lubuskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek zapowiada się przeważnie pogodnie, jedynie we wschodniej części kraju możliwy jest słaby, przelotny deszcz o sumie wynoszącej do 0,5 l/mkw. Termometry wskażą od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr będzie zmienny.

Prognozowane opady w dniach 23-27.05 ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek w zachodniej Polsce spodziewana jest pogodna aura, jednak w pozostałych regionach popada przelotny deszcz. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, wiatr zachodni.

Sobota w całej Polsce zapowiada się przeważnie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wiejący z północy będzie słaby i umiarkowany.

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl