Przed nami prawdziwy atak zimy. Niż Brygida przyniesie dużo śniegu, chwycą siarczyste mrozy

Kiedy spadnie śnieg? Kolejne dni przyniosą prawdziwy atak zimy. Niż Brygida sprowadzi śnieżyce i zamiecie śnieżne, dzienne opady nawet do 20 centymetrów, a potem siarczyste mrozy z temperaturami sięgającymi -20 stopni. Sprawdź, co przewidują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

- Niż Brygida dociera do Polski wraz ze swoimi frontami atmosferycznymi i zacznie oddziaływać na nasz kraj z piątku na sobotę. Początkowo będą to bardzo intensywne opady deszczu, szczególnie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu - powiedział Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Śniegu będzie naprawdę sporo, bo początkowo na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Małopolsce z soboty na niedzielę spadnie do 10 centymetrów, w Karpatach nawet do 15 centymetrów - dodał rzecznik prasowy IMGW .

Kolejna porcja śniegu w nadchodącym tygodniu

Wraz z przemieszczającym się frontem i opadami śniegu będzie wzrastała prędkość wiatru i osiągnie od 70 do 90 kilometrów na godzinę, a to spowoduje zamiecie i zawieje śnieżne.

Chwyci mróz

Od nocy z wtorku na środę zacznie robić się mroźnie - na Podlasiu i całym południu temperatura spadnie do -13 stopni Celsjusza, a w obszarach górskich aż do -18 lub -20. W centrum termometry pokażą -8 st. C. Najcieplej będzie na północnym zachodzie, tam na termometrach zobaczymy od -4 do 5 stopni.