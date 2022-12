"Bardzo silne obciążenie zimnem". Będziemy odczuwać znacznie mniej, niż pokażą termometry

Mroźne arktyczne powietrze napływa do Polski. Od drugiego dnia weekendu wszędzie termometry będą wskazywać wartości poniżej zera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w połączeniu z silnym wiatrem temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. W niedzielę wieczorem na Suwalszczyźnie może spadać nawet do -13 stopni Celsjusza. Pierwszy raz w tym sezonie obciążenie organizmu zimnem może wzrastać do bardzo silnego - zapowiada IMGW.

Temperatura odczuwalna może spadać poniżej -10 stopni

Jak zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, "weekend to wstęp do mroźnej zimy". Od niedzieli przez kolejne dni na terenie całego kraju temperatura maksymalna będzie osiągać wartości ujemne. Jednym z najzimniejszych miejsc drugiego dnia weekendu ma być północno-wschodnia Polska, gdzie termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą -3 stopnie Celsjusza. IMGW podkreśla, że temperatura odczuwalna może być tam "odbierana jakby było zdecydowanie poniżej -10 st. C".

Według prognoz o godz. 13 w niedzielę temperatura odczuwalna w Suwałkach wyniesie -11 st. C, a o godz. 19 będzie to -13 st. C. Wówczas termometry mają pokazywać tam -5 st. C. W innych regionach spodziewane są wyższe wartości. W Lublinie temperatura odczuwalna osiągnie -8 st. C, przez -7 st. C w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu i Opolu, do -1 st. w Kołobrzegu.