Atak żaru tuż-tuż. Sprawdź, jak gorąco będzie i ile potrwa upalna aura

Nadchodzą upalne dni. W weekend będą miejsca, w których zrobi się piekielnie gorąco. Co więcej, w wielu regionach dopisze słońce. Do kiedy utrzyma się taka typowa dla lata aura?

W ciągu najbliższej doby niż, który wraz systemem frontów atmosferycznych kształtował w czwartek pogodę w naszym kraju, stopniowo odsunie się od granic Polski, a jego miejsce zajmie słoneczny wyż, który znad Alp przemieszczał się będzie w kierunku Rumunii - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

- Za frontem przejściowo napłynęło do nas nieco chłodniejsze powietrze z północnego zachodu, jednak przemieszczający się wyż już od jutra zacznie sprowadzać do nas gorące masy powietrza zwrotnikowego, w efekcie czego w weekend słupki termometrów w Polsce miejscami poszybują w okolice trzydziestej piątej kreski - poinformował.

Pogoda na weekend

Piątek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. W województwach wschodnich i w rejonie Zatoki Gdańskiej niewykluczone są słabe i przelotne opady deszczu. Na Podlasiu możliwe są pojedyncze burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 27 st. C na południowym zachodzie kraju. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Sobota będzie słoneczna, a także upalna. Temperatura maksymalna sięgnie od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 34 st. C na zachodzie kraju. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych.

W niedzielę, początkowo na zachodzie i północy, a potem także na północnym wschodzie i w centrum ,wystąpią przelotne opady deszczu. W pasie od Podlasia po Dolny Śląsk może zagrzmieć. Burzom towarzyszyć będą opady do 20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Mieszkańców południa i południowego wschodu czeka małe i umiarkowane zachmurzenie, nie powinno też padać. Termometry pokażą maksymalnie od 28 st. C na Pomorzu Zachodnim do 33 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, a powieje z kierunków południowych i będzie skręcał na zachód.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

W poniedziałek na południu, wschodzie i częściowo w centrum prognozowane są deszcz i burze (z opadami do 20-30 l/mkw. i porywami wiatru do 70-90 km/h). W pozostałych regionach wystąpi umiarkowane zachmurzenie, ale bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 30 st. C w centrum i regionach południowo-wschodnich. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiać przeważnie z zachodu.

Wtorek przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Podlasiu może słabo i przelotne popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl